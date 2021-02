Il Covid-19 continua a far paura. Con ordinanza del primo cittadino Fabio Massimo Leucio Romano, si è decisa la chiusura per oggi, mercoledì 17 febbraio, e domani, giovedì 18 febbraio, dei plessi scolastici della secondaria di primo grado e della primaria. Il provvedimento è stato assunto per consentire le attività di sanificazione e di areazione dei locali in modo da prevenire, contrastare e contenere la diffusione del Covid.

