Sembra quasi una volata a perdere quella per la permanenza in Serie A. In fondo alla classifica in molti avrebbero urgenza di punti per recuperare terreno, eppure al momento di cambi di passo proprio non se ne registrano. Buon per il Benevento che, nonostante la frenata per certi versi fisiologica registrata sin dall’inizio del nuovo anno, trova conforto e fiducia nei risultati della concorrenza. Delle otto partite giocate nel 2021, la Strega è riuscita a vincerne solo una, quella di Cagliari, pareggiarne tre e perderne quattro, conquistando sei dei 24 punti disponibili.

