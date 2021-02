Portare di nuovo i motori al massimo per arrivare allo sprint finale nelle migliori condizioni possibili. Il Benevento ha deciso di farsi il ‘tagliando’, di sottoporre cioè i propri giocatori a una serie di test fisici necessari per ottenere un quadro generale e individuale sulla situazione atletica della formazione giallorossa e predisporre poi gli opportuni interventi per riportare tutti al massimo livello di efficienza. Sensazioni in ordine sparso sono quelle che avranno ricavato Inzaghi, gli uomini dello staff tecnico e i componenti dello staff medico dalla mattinata di ieri, caratterizzata da una serie di test atletici che si completeranno nella giornata odierna.

