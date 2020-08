Fernando Errico sarà in campo con la lista deluchiana ‘Campania libera’. Il sindaco di San Nicola Manfredi ha ormai sciolto la riserva ed ha già accettato la candidatura. In un primo momento il primo cittadino di San Nicola Manfredi, era in pole position per la lista ‘De Luca presidente’, per poi dare spazio, al consigliere comunale PD, già candidato sindaco nelle comunali 2016 a Benevento, Raffaele Del Vecchio (una candidatura imposta al territorio dalla stessa segreteria nazionale del PD con il plenipotenziario zingarettiano in Campania, Nicola Oddati: un risarcimento per il mancato ‘inserimento’ nella lista del PD).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia