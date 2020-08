Interventi nelle scuole, Pasquariello ottimista: “Finiremo prima del 14 settembre”

Ottimista e convinto di potere assicurare tutte le condizioni per l’osservanza dei protocolli sanitari per la rete scolastica territoriale di Benevento, l’assessore con delega ai Lavori Pubblici presso palazzo Mosti, Mario Pasquariello. “Sono stati indicati dal Governo centrale le linee guida per lavori da effettuare laddove necessari per misure adeguamento funzionali al contenimento del rischio da Sars-Cov2, e attribuite al Comune di Benevento risorse per 310mila euro per la loro effettuazione”, quanto spiegato dall’assessore Pasquariello sul tema di stretta attualità di assicurare le migliori condizioni possibili per l’avvio dell’anno scolastico.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia