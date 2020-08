73mila euro. Sono le risorse assegnate al Comune di San Giorgio del Sannio per i lavori di manutenzione nel plessi dell’Istituto comprensivo ‘Rita Levi Montalcini’: gli edifici dove bisognerà adeguare e adattare gli spazi in chiave antiCovid sono quelli di via Ciriaco Bocchini e via del Pozzo a Ginestra (scuola dell’infanzie, elementari e medie).

