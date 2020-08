Sicurezza in centro, residenti si appellano al prefetto Cappetta

Richiesta di intervento urgente in materia di sicurezza e controllo del territorio al Prefetto di Benevento, Francesco Antonio Cappetta, per sollecitare “interventi per rendere più sicuro il Centro Storico di Benevento”. “Tale comunicazione si rende necessaria posto che, negli ultimi tempi, si assisite ad una recrudescenza degli illeciti perpetrati ai danni di privati cittadini. Purtroppo, dalle scritte sulle pareti delle abitazioni e dall’utilizzo delle strade e dei vicoli come latrine, si è giunti ad un gravissimo atto vandalico ai danni di una donna, residente in Piazza Piano di Corte che ha rinvenuto la propria autovettura con il parabrezza completamente distrutto da ben tre colpi di mazzuola (o altro oggetto contundente). Orbene, è noto che il Centro Storico durante il fine settimana vede un incremento vertiginoso di presenze di persone che transitano tra i vicoli e le piazze. Invero, attraverso precedenti note, abbiamo già denunciato il mancato rispetto delle norme emergenziali in tema di distanziamento sociale ed utilizzo della mascherina. Accade, però, che oltre ad esigenze di salute pubblica, si renda necessario controllare il territorio in maniera più adeguata, tenendo conto della morfologia dei luoghi e degli orari di maggiore affluenza (in particolare nelle ore notturne). Gli atti vandalici denunciati, tutti, sono avvenuti nel fine settimana. Questo dato empirico consente di individuare nei giorni dal venerdì alla domenica (purtroppo, per disposizione non condivisa dal Comune di Benevento, fino alle 3 del lunedì successivo) il segmento temporale di maggiore attività illecita”, quanto precisato dal Comitato Centro Storico guidato dall’avvocato Luigi Marino.

