Non basta aver ridotto da due ad uno i giorni di mercato a via Pascoli. Anche per una sola mattinata, che gli ambulanti avrebbero individuato nel mercoledì, si creerebbe un caos indescrivibile, la paralisi della circolazione di una vasta zona della città. Dopo le proteste dei consiglieri comunali, interpreti delle opinioni di molti soggetti coinvolti (genitori, docenti, commercianti e residenti), stavolta scendono in campo i genitori degli alunni della scuola Sant’Angelo a Sasso, chiedendo un incontro al sindaco Mastella ed all’amministrazione comunale.

