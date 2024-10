L’assegnazione all’Archeoclub, da parte del Comune di Benevento, dell’immobile denominato Casa Pisani, apre nuove opportunità alla vita culturale locale e ai servizi turistici. Pensato come struttura al servizio del Teatro Romano, grazie alla coprogettazione dell’Archeoclub, Casa Pisani si avvia a divenire un piccolo polo museale, denominato MIB, Museo Iconografico Beneventano, dedicato a tutta la storia urbana, dai tempi più antichi al contemporaneo, in particolare per ciò che riguarda la ricerca sull’immagine – urbana, artistica, fotografica, topografica e altro.

