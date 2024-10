Ancora un colpo dei ladri con un bottino molto ingente in città.

Stavola i ladri sono entrati in azione nella zona alta di Benevento, si sono introdotti nell’abitazione di due avvocati che al loro ritorno dalla giornata di lavoro in tribunale hanno fatto l’amara scoperta. La casa messa sotto sopra e la cassaforte che conservava denaro e gioielli scassinata, a quanto pare con l’utilizzo di una fiamma ossidrica. Un pesante danno psicologico ed economico, tra l’altro in un momento di quotazioni molto elevate dell’oro, aspetto da non sottovalutare in questa fase di escalation di furti. Sul posto accorse le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

