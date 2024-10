“I giovani giocano perché sono bravi”. Un mantra urlato dal dt Marcello Carli solo pochi giorni fa e ripetuto a gran voce anche da Attilio Tesser, tra i massimi esperti di Serie B e C. Uno spazio per i migliori gioielli della cantera conquistato e non concesso: lo spiega nel dettaglio il rendimento dei più piccoli in casa Benevento, decisivo per la missione della squadra di Gaetano Auteri.

Tra di loro brilla soprattutto Mario Perlingieri, baby attaccante insaziabile della Strega: 3 gol in questo inizio di stagione per il classe 2005, tra i 15 marcatori più giovani dell’intero panorama professionistico italiano nel 2024/2025.

