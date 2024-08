Conferiti fondi per circa seicentomila euro alla neo costituita società Consorzio Campolattaro per un primo segmento, quello delle attività propedeutiche all’effettiva apertura operativa del cantiere, finalizzato all’effettuazione dei lavori pubblici compresi nel piano nazionale ripresa e resilienza per l’utilizzo idropotabile dell’invaso di Campolattaro da parte della direzione generale lavori pubblici della Campania.

