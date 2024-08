Non più disagi almeno per l’impatto del cantiere Pnrr sulla tratta tra Roma e Napoli, in termini ricaduta sull’interconnessa linea interregionale Roma-Caserta-Benevento, essendo stato chiuso il relativo intervento. Conclusi infatti i lavori sulla tratta Napoli via Formia, avviati lo scorso 3 agosto da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

