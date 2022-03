La Statale Telesina si conferma killer. Ancora una vittima della strada, l’ennesima tragedia, l’ultima di una lunga serie su un’arteria, la 372, che continua a confermare la sua pericolosità e drammaticità. Nel pomeriggio di ieri, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri accorsi sul posto, si sono scontrate all’altezza dello svincolo per Paupisi, presumibilmente in maniera frontale, una Fiat Panda ed una Volkswagen Polo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia