Si apriranno stamane alle 7 e chiuderanno alle 23 i seggi elettorali. E’ la prima giornata di voto per le amministrative 2021. Si tratterà di una due giorni elettorale. I seggi elettorali infatti saranno aperti anche lunedì sempre dalle 7 e fino alle 15. Poi le operazioni di chiusura e subito lo spoglio delle schede per i risultati. Si vota per l’elezione del Sindaco e del rinnovo del Consiglio comunale nel capoluogo provinciale Benevento e in altri 19 comuni della provincia.

