Tricolore e applausi in piazza Roma presso il Convitto Nazionale ‘Giannone’ per l’anticipo del rientro in aula rispetto alla data canonica per gli istituti campani che riprenderanno domani 15 settembre. Clima di gioia come anche in via Nicola Sala presso la “Federico Torre”, dove si è fatta la stessa scelta nel quadro dell’autonomia concessa agli istituti scolastici.

