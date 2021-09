Anche il punto, a volte, vale un mezzo sorriso. Ed è proprio il pareggio raccolto al termine di una gara di pura sofferenza a tenere su il morale di Fabio Caserta. Il tecnico calabrese non può certamente essere soddisfatto della prestazione offerta contro un Lecce decisamente più arrembante della Strega, che è stato capace di creare diverse occasioni per andare a bersaglio, finendo però per fallirle tutte. Buon per i sanniti che così hanno potuto reggere l’urto, evitando la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella rimediata a Parma prima della sosta.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia