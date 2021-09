Un cuore sull’Arco di Traiano: scritta rimossa, ma lo sfregio resta

Una dedica d’amore sull’Arco di Traiano. E’ l’amara scoperta fatta dal comitato ‘Centro Storico’: “Atto di vandalismo ieri mattina emerso su un basamento, con un cuore impresso a pennarello e al suo interno delle iniziali: un gesto oltraggioso nei confronti di un monumento conosciuto e ammirato in tutto il mondo. Riteniamo che questo atto da non sia sottovalutare ed esemplifichi ancora una volta la serietà della questione centro storico riguardo al quale noi come comitato chiediamo più controlli e multe per punire condotte gravi”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia