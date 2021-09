Un punto che allunga i musi piuttosto che confermare i sorrisi che l’amichevole con il Napoli aveva regalato. Il Benevento non va oltre il pari nell’anticipo con il Lecce (0-0 il finale), in una gara che ha visto i giallorossi di Caserta soffrire per larghi tratti l’iniziativa di un avversario pimpante e ben messo in campo, che probabilmente ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Insomma, se questa doveva essere la serata in cui mettersi definitivamente alle spalle il passo falso di Parma, la missione è riuscita a metà: di buono c’è il punto e la difesa che finalmente non subisce gol, ma a fare da contraltare ci sono pure le poche idee in fase di costruzione e quel ritmo a sprazzi che una formazione come quella sannita non può certamente permettersi. Un pareggio che va tenuto stretto, perché arrivato al termine di un match di pura resistenza in cui i padroni di casa non si sono lasciati intimorire, ma che certamente non dà contorni più chiari alle ambizioni della Strega.

