Grave incidente in bicicletta per lo stimato giudice del Tribunale di Benevento Vincenzo Landolfi. Il magistrato, che opera presso l’ufficio del gip a via De Caro, ha perso il controllo della sua bici e ha urtato violentemente, a quanto si apprende dalle primissime ufficiose ricostruzioni, contro un palo della pubblica illuminazione. E’ arrivato in codice rosso al San Pio: è ricoverato nel reparto di rianimazione.

