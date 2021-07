Ha solennizzato con la sua presenza un deciso salto di qualità del nosocomio ‘San Pio’ di Benevento, il presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca ieri in via Pacevecchia per più inaugurazioni in una sola occasione: la nuova terapia intensiva, dotata di apparecchiature all’avanguardia da dieci posti; il nuovo robot xi da Vinci (in realtà già operativo dallo scorso maggio e con all’attivo venti interventi); la nuova risonanza magnetica; la nuova Tac ed anche la riattazione degli ingressi dei padiglioni “Moscati”, “Santa Teresa” e “San Pio”.

