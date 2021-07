Superato nel ruolino statistico dell’andamento della campagna vaccinale nel beneventano la quota delle 330mila dosi (330.030), con un lavoro presso la rete hub che continua a concentrarsi soprattutto sulle seconde dosi, in presenza di un persistente rallentamento delle prenotazioni per le prime. Resta la preoccupazione per la quota popolazione, per quanto inferiore alla media regionale, che ancora non si è vaccinata.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia