Torna il Consiglio provinciale che è in agenda per il nove aprile. L’argomento di maggiore interesse sono le determinazioni della Rocca sull’istituto Lucarelli, scuola per la quale è andato perduto un finanziamento per l’adeguamento sismico da oltre due milioni di euro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia