Cresce, e non potrebbe essere diversamente vista la situazione di contesto, il malcontento degli operatori del comparto commercio. Ieri mattina un nuovo presidio di protesta con alcuni addetti e in particolare Veronica Sanginario per chiedere risposte su indennizzi, ristori e azioni in favore degli operatori locali: il tutto con striscioni e rivendicazioni di fronte alla Prefettura di Benevento.

