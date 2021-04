Un sogno che si avvera, “un successo mediatico per il nostro capoluogo”, come l’ha definito il Sindaco Clemente Mastella. E se fino a pochi giorni fa si trattava solo di una voce, quasi di una mera speranza, che ogni anno si accende per poi spegnersi, quasi rassegnata, quest’anno, al contrario diventa realtà: la Cinquina Finalista del Premio Strega, per la prima volta in settantacinque anni, si terrà a Benevento. È proprio il Sindaco di Benevento, unitamente all’Assessore alla Cultura, Rossella Del Prete, ad annunciare la novità, un evento di straordinaria rilevanza per il nostro territorio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia