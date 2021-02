Nuovo step per la campagna vaccinale di massa in terra sannita con quella per prof e personale delle scuole: è partito ieri con una prima avanguardia di somministrazioni di dosi, alla presenza del direttore generale Asl Gennaro Volpe, a Telese Terme, per un plafond di 250 inoculazioni. Dei profili organizzativi con somministrazioni anche negli istituti si è discusso ieri in un vertice in via Oderisio con il direttore Volpe, il provveditore Vito Alfonso e il dirigente scolastico del ‘Giannone’ Luigi Mottola in rappresentanza anche degli altri presidi.

