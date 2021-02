Infiammata del contagio registrata ieri dal dipartimento prevenzione dell’Asl: emersi 53 nuovi infetti su 336 tamponi processati. Numero elevato come il tasso incidenza e in netto incremento rispetto al giorno precedente quando erano stati refertati 15 positivi su 367 tamponi processati e alla media dell’ultima settimana. Emerse anche 22 negativizzazioni. Per il bollettino dell’Asl inoltre due i decessi registrati in 24 ore.

