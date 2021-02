Non sorpresa ma disappunto e scoramento sì rispetto alle dichiarazioni del Ministro della Salute, Roberto Speranza, nel discorso tenuto ieri in Parlamento, “sull’ultimo miglio” in termini da sacrifici da sostenere e dunque “non allentamento dei protocolli sanitari per i pubblici esercizi”, ristoranti e bar, in primo luogo, per servizio interno e apertura serale: una doccia fredda rispetto alle prospettive di un allentamento dei protocolli e una riapertura del servizio serale per il comparto che in Campania e in particolare nel Sannio ha subito da domenica scorsa la stretta del dispositivo arancione con l’impossibilità di riproporre il servizio all’interno diurno che aveva dato nei week end tra gennaio e febbraio una buona vivacità di frequentazione e un po’ di ossigeno.

