Continua la polemica sul biodigestore in zona Asi. Il presidente Barone, dopo il ricorso al Tar di Energreen, ha spiegato di aver messo in piedi tutto ciò che era possibile per impedire che l’impianto vedesse la luce a Benevento. Ma è accusato di aver cambiato in corsa, di aver prima alimentato le aspettative dell’azienda torinese. Barone così, ha sfidato i suoi detrattori ad un confronto pubblico, accusandoli di voler solo strumentalizzare politicamente la vicenda.

