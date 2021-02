Illuminazione, più led in città: soluzioni specifiche in centro e apposizione di nuovi pali nei rioni

Accolta dall’ufficio competente comunale la proposta del soggetto gestore del servizio integrato di illuminazione pubblica per un adeguamento del capitolato speciale per l’illuminotecnica cittadina con variazioni di costo minime (sostanzialmente quasi zero) per l’ente locale e il vantaggio di sostituire in città nei diversi rioni i vecchi corpi illuminanti con nuovi a led, con il vantaggio di minore consumo energetico e maggiore potere illuminante.

