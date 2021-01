Non è andata bene come la volta precedente. Stavolta le dosi giunte presso l’hub deposito vaccinale del ‘San Pio’ non sono le preventivate 2.340 dosi del preparato ‘Pfizer Biontech’ ma un carico dimezzato per 1.170 dosi da suddividere in parti uguali tra il nosocomio e l’Asl, per consentire la prosecuzione delle rispettive campagne vaccinali.

