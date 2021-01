Ancora non è un sì, ma certamente è tutt’altro che un no. Il Partito democratico accoglie la proposta ufficiale di Civico 22 per la carica di sindaco con serena condiscendenza. Il coordinatore cittadino De Lorenzo anzi, pur soppesando le parole per la dovuta attenzione agli equilibri di coalizione, lascia intendere che il lancio della candidatura di Angelo Moretti è valutata con estrema attenzione e con serietà in casa dem.

