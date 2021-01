Era un’udienza quella di ieri, considerata chiave, dalla difesa di Nicola Fallarino. In aula, infatti, in collegamento da remoto era atteso il terzo pentito ad apparire sulla scena in questo processo che vede proprio Fallarino – in carcere in quel di Trapani – come l’unico imputato per l’omicidio di Cosimo Nizza che nel 2009 fu freddato con tre colpi di pistola alla testa al rione Libertà.

