Ieri pomeriggio, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, agenti della Squadra Mobile presso la Questura hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto della provincia di sessanta anni, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di violenza sessuale pluriaggravata in danno della nipote, minore di 16 anni.

