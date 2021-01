Nel futuro di Lorenzo Montipò ci sarà ancora spazio per il Benevento. Un matrimonio che continuerà oltre la scadenza del contratto, inizialmente fissata a giugno del 2021, per disegnare insieme al classe ’96 un viaggio ancor più ricco di obiettivi e traguardi in Serie A. La società sannita infatti nelle scorse ore ha esercitato l’opzione per il rinnovo automatico del suo numero uno, estendendo l’accordo di un anno, fino a giugno 2022.

