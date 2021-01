Per continuare a stupire, nonostante l’emergenza, puntando tutto sull’orgoglio che anima ogni appuntamento con la storia. Sul percorso della Strega in Serie A arriva l’Atalanta, una delle squadre più in forma del campionato e che oggi indossa l’abito delle grandi, sognando ancora in Europa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia