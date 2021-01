Il successo di Cagliari ha regalato al Benevento una dimensione magica, dando la possibilità alla Strega di guardare con relativa tranquillità alla zona retrocessione, lanciando però anche uno sguardo distratto (ma non troppo) su chi la precede in classifica. La voglia è quella di non smettere di stupire, di rilanciare continuamente le proprie ambizioni e di farlo nonostante una situazione infortunio che resta preoccupante. Da settimane, infatti, Inzaghi deve fare i conti con un organico ridotto all’osso. Basti pensare che, per la trasferta in terra sarda del giorno dell’Epifania, il tecnico giallorosso ha portato con sé 23 elementi, di cui quattro portieri, quattro calciatori mai impiegati in questa stagione e capitan Maggio a mezzo servizio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia