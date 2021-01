Nuovo sviluppo positivo per la campagna vaccinazioni in città e in provincia: è giunto, seppure con un giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma iniziale, il terzo stock di preparati vaccinali per il Sannio (il primo limitato a cento dosi lo scorso 27 dicembre; il secondo di 2.200 dosi il 30 dicembre). Si tratta di 2.340 dosi che saranno suddivise tra nosocomio ‘San Pio’ e Asl di Benevento, e utilizzate nel modo più rapido possibile. Dunque 1.170 dosi per ciascun ente.

