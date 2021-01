“Non è coerente la decisione del Governo nazionale con due giorni di dispositivo zona gialla il 7 e l’8 gennaio di consentire il servizio al tavolo per i ristoranti per i soli giorni in questione e poi riproporre di nuovo nel week end disciplinari e protocolli più severi, da qui la decisione del Mio di promuovere una protesta simbolica con la non apertura per servizio al tavolo nei due giorni in questione; scelta che sul territorio seguiremo benintenso con ogni esercente che potrà fare diversamente se lo riterrà, ma non credo che accadrà”.

