Una nuova convocazione in Nazionale per Kamil Glik. Il commissario tecnico della Polonia, Jerzy Brzeczek, ha infatti inserito il centrale del Benevento nella lista dei calciatori ‘chiamati’ per gli impegni di ottobre. Sarà un calendario particolarmente fitto di impegni, visto che la Polonia sfiderà prima in amichevole la Finlandia, poi Italia e Bosnia-Erzegovina in Nations League.

