È la settimana più bella. Quella in cui si tolgono i veli, si alzano i sipari e si dà il benvenuto ai sogni. Si risintonizzano gli orologi nell’ottica di una nuova realtà che sostituisce le preghiere con gli occhi aperti e la voglia, sempre la stessa, di non lasciare nulla al caso e di puntare tutto sulle proprie capacità, per l’assalto all’ancora di salvezza. Inizia con ottimismo ed adrenalina la nuova stagione che consegnerà il Benevento alla massima serie. I giorni più caldi si aprono post Lazio e con il mirino fisso sulla Sampdoria, primo avversario della A come tre anni fa, tra destino e calendari ridisegnati dai ritardi nerazzurri e dalla necessità di riprendere fiato.

