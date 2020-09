“Sono certo di come i Carabinieri della Sezione Forestale porranno in essere i dovuti approfondimenti per tentare di capire la matrice di questo evento. Assolutamente incomprensibile in una civiltà del terzo millennio”. Tutto il disappunto di Samuele Ciambriello, vicesindaco di Bucciano, al cospetto dell’imponente rogo che, nella mattinata di ieri, ha decimato ettari di bosco sul Monte Taburno.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia