Affidato l’appalto per gli interventi di adeguamento, alle norme prevenzione Covid-19, per l’edificio che ospita la scuola Pezzapiana da parte del settore Lavori pubblici del Comune di Benevento per una spesa complessiva per il costo degli interventi tecnici e oneri pari a i 26.868,08 euro. Il costo dell’intervento di adeguamento con interventi sugli spazi, e aule didattiche sarà pari a 23.284 euro.

