Cooperative edilizie per ora graziate. Per depurare gli scarichi nel torrente San Nicola delle decine di appartamenti in zona Cretarossa i lavori di riattivazione dell’impianto saranno a carico del settore Lavori pubblici di Palazzo Mosti. Solo in un secondo momento con una indagine, che si preannuncia dai tempi lunghi trattandosi di fatti risalenti a decenni or sono, del settore Urbanistica si verificherà se c’è la possibilità di rifarsi in danno sulle cooperative.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia