Una corsa di solidarietà per aiutare un ragazzo del luogo, il giovane A.M. di 18 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. E’ tam-tam frenetico sui social di Moiano (e non solo) per invitare le comunità caudine a concorrere alla donazione di sangue a favore di un concittadino.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia