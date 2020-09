In testa c’è sempre Pietro Iemmello, ma dopo tre anni qualcuno potrebbe togliergli il primato di acquisto più oneroso nella storia del Benevento Calcio. Come noto, il club di via Santa Colomba ha versato cinque milioni di euro (250 mila euro per il prestito oneroso, più 4,750 milioni di riscatto al primo punto conquistato in Serie A) nelle casse del Sassuolo per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante calabrese. Un record che potrebbe essere battuto da Gianluca Caprari.

