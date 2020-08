Da oggi si comincia a fare sul serio. Conto alla rovescia per la presentazione delle liste per le candidature alle regionali. I candidati presidenti consegneranno alla Corte d’Appello di Napoli, per la circoscrizione sannita del Consiglio regionale invece appuntamento al tribunale di Benevento. Da domani alle 8 inizia il tempo utile per la consegna. Ci sarà tempo fino alle dodici di sabato. Poi sarà campagna elettorale per il voto che avrà luogo domenica venti e lunedì ventuno settembre.

