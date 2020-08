Due nuovi approfondimenti tecnici ieri sulle questioni sicurezza e prevenzione sanitaria per la prossima edizione di Città Spettacolo che si svolgerà in un clima e in un contesto generale inevitabilmente condizionati dall’emergenza sanitaria tuttora in corso sul fronte della epidemia da Covid 19 (ieri referto Asl benevolo con nessun nuovo caso di contagio e dodici positivi nel territorio di cui tre ospedalizzati).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia