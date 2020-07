La Giunta del Comune di Castelpagano ha approvato un nuovo progetto definitivo per i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento dell’impianto di depurazione ubicato in contrada Bufalara, per un importo complessivo di 6.000 euro.

