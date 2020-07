Piste calde, nomi importanti mescolati a tante questioni aperte. Ancor prima che il campionato finisca, ancor prima che il mercato apra ufficialmente i battenti, il cantiere Benevento è già in pieno fermento. A maggior ragione dopo il mancato tesseramento di Loic Remy che ha costretto il club giallorosso a dover rivedere le proprie strategie per rinforzare la prima linea. Se per l’attaccante francese potrebbero aprirsi le porte per un clamoroso ritorno al Lille (ma anche il Getafe si è già fatto avanti), per il sodalizio di via Santa Colomba tornano inevitabilmente d’attualità piste già battute nelle scorse settimane.

